Il leader di Azione ha criticato duramente Ferrari Luce, accusando il governo di avergli causato problemi. La polemica si è accesa dopo che il politico ha commentato pubblicamente, con toni duri, la gestione della questione. A fianco di questa posizione si sono schierati figure come Montezemolo e Briatore, che hanno espresso il loro disappunto senza usare troppi giri di parole, evidenziando un clima di tensione tra le parti.

Il leader di Azione, leader nel senso odierno del termine, è un ricercatore compulsivo di consenso nazional-popolare. Questo penso. Calenda non ha mai una posizione che non sia in armonia con la pancia del Paese, o per meglio dire dei social. In alcuni casi è addirittura salomonico, quando per esempio dice: né con Trump, né con Putin. L’ex Ministro del fu Governo Renzi è così: malleabile, emotivo, oserei dire pirandelliano, nel senso che è un personaggio in cerca d’autore. Ieri socialista liberale ed erede del pensiero craxiano, oggi liberale puro, domani potremmo immaginarlo cattocomunista rampante. È così, è Carletto. Europeista perché in cerca di una posizione, centrista perché sogna la vecchia DC. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ferrari Luce: per colpa di Calenda mi tocca difendere la saponetta a batteria

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