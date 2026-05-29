Ferrari Luce | Montezemolo critica la nuova elettrica di Maranello

L’ex presidente di Ferrari ha criticato la nuova vettura elettrica di Maranello, chiedendo di rimuovere lo stemma dal veicolo. La vettura ha un prezzo di 550 mila euro e utilizza una tecnologia innovativa. Montezemolo ha espresso dubbi sulla giustificazione del costo elevato, considerando la tecnologia adottata. La critica si concentra sulla coerenza tra prezzo e innovazione, senza approfondire ulteriori dettagli tecnici o motivazioni ufficiali.

? Punti chiave Perché Montezemolo suggerisce di rimuovere lo stemma del Cavallino dalla Luce?. Come può un prezzo di 550mila euro giustificare la nuova tecnologia?. Chi sono i politici che hanno espresso disapprovazione contro il modello?. Cosa ha risposto Benedetto Vigna alle critiche dei veterani del marchio?.? In Breve Listino Luce fissato a 550mila euro per coprire i costi di ricerca tecnologica.. Design curato dall'ex designer Apple Jony Ive per il nuovo modello elettrico.. Critiche di Montezemolo, Salvini e Calenda contro la nuova strategia di Maranello.. Ordini aperti dal 27 maggio con numerose prenotazioni e versamenti di caparre.. A Modena, il CEO di Ferrari Benedetto Vigna ha difeso la nuova vettura elettrica Luce durante l’inaugurazione del Motor Valley Fest. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ferrari Luce: la prima Ferrari ELETTRICA

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