Fermato in trasferta dopo la tentata truffa con la carta d' identità ' manomessa'

Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è stato fermato mentre viaggiava in trasferta. Gli agenti hanno scoperto che aveva una carta d’identità modificata e l’hanno sequestrata. La stessa persona è stata denunciata per ricettazione. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, e l’uomo è stato portato in commissariato. La carta d’identità alterata era stata usata in precedenza in una tentata truffa.