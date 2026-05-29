Fermato in trasferta dopo la tentata truffa con la carta d' identità ' manomessa'
Un uomo di 42 anni è stato fermato mentre viaggiava in trasferta. Gli agenti hanno scoperto che aveva una carta d’identità modificata e l’hanno sequestrata. La stessa persona è stata denunciata per ricettazione. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, e l’uomo è stato portato in commissariato. La carta d’identità alterata era stata usata in precedenza in una tentata truffa.
Gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno denunciato a piede libero un uomo di 42 anni, residente in provincia di Caserta, per possesso di un documento d'identità alterato e per ricettazione. L’operazione è scattata dopo la segnalazione di un tentato raggiro ai danni di una donna. I poliziotti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
TG7 Basilicata News. Furto Matera denunciato il vandalo. Sofisticato giro truffe. Calcio Giovanile
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