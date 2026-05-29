Ferdinand Omanyala arriva a Campo Cologna | al Triveneto Meeting sarà grande sfida sui 100
Un velocista di rilievo mondiale si presenterà al Triveneto Meeting di Trieste, in programma sabato 30 maggio. È il vincitore dell’ultima tappa di Diamond League sui 100 metri, uno degli eventi più importanti di atletica leggera a livello internazionale. La gara si svolgerà presso il campo di gara locale, attirando l’attenzione di appassionati e atleti. La competizione si preannuncia come una delle più competitive della stagione.
Trieste si prepara ad accogliere uno degli sprinter attualmente più forti al mondo. Al Triveneto Meeting di sabato 30 maggio arriva il vincitore dei 100 metri dell’ultima tappa di Diamond League, il circuito principale di gare su pista di tutto il pianeta. Sull’anello di Cologna si esibirà. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie e thread social correlati
A Campo Cologna i grandi nomi dell'atletica: al Triveneto Meeting ecco Omanyala e WalazaSabato 30 maggio si terrà sulla pista di Cologna di Trieste il “Triveneto Meeting Internazionale”, un evento che vedrà la partecipazione di atleti di...
19° Triveneto Meeting a Trieste il 30 maggio: Omanyala sfida Walaza e Cissé nei 100 metri in diretta su Atletica Italiana TVIl 30 maggio si terrà il 19° Triveneto Meeting a Trieste, con la gara dei 100 metri trasmessa in diretta su Atletica Italiana TV.
Temi più discussi: Omanyala a Trieste: missione Golden Gala; Al Triveneto Meeting di sabato lo sprinter keniano Ferdinand Omanyala; Dal successo in Diamond al Triveneto Meeting: Ferdinand Omanyala pronto a dare spettacolo nei 100!; 19° Triveneto Meeting a Trieste il 30 maggio: Omanyala sfida Walaza e Cissé nei 100 metri in diretta su Atletica Italiana TV.
19° Triveneto Meeting a Trieste il 30 maggio: Omanyala sfida Walaza e Cissé nei 100 metri in diretta su Atletica Italiana TVIl keniano primatista africano arriva a Cologna da vincitore dell'ultima Diamond League, a una settimana dal Golden Gala di Roma. Con lui Randazzo, Adcock, Besa ... sportface.it
Trieste, al Triveneto Meeting arriva Omanyala: a Cologna il vincitore di XiamenTRIESTE - Sabato 30 maggio il Triveneto Meeting di Trieste porterà sulla pista di Cologna uno dei nomi più attesi dell’atletica internazionale: nei 100 metri è annunciata la presenza di Ferdinand Oman ... nordest24.it