Federica Abbate torna con il nuovo singolo Superman | Da adolescente mi sentivo invisibile salvo i piccioni perché non sopporto l’indifferenza Per Sempre si di Sal Da Vinci piace perché parla di un sentimento universale – Intervista

Da superguidatv.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Federica Abbate ha pubblicato il nuovo singolo “Superman”. Nel brano, combina ironia, vulnerabilità e elementi pop per esprimere sentimenti autentici. In un’intervista, ha detto di aver sentito spesso invisibile da adolescente, tranne per i piccioni, e di apprezzare canzoni che trattano temi universali. La cantante si è anche detta attratta da un brano di Sal Da Vinci per il suo messaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Federica Abbate torna a raccontarsi su SuperGuidaTV con “Superman”, un brano che mescola ironia, vulnerabilità e immaginario pop per raccontare qualcosa di profondamente autentico. Tra finti matrimoni, come quello che accompagna il video del brano, ricerca di sé e piccioni salvati per le strade di Milano, l’artista si mette completamente a nudo, parlando di insicurezze, sogni e del coraggio di imparare a salvarsi da soli senza l’aiuto di nessuno. In questa intervista Federica ci racconta la nascita del singolo, il significato del videoclip e il suo modo tutto personale di vivere il pop. Intervista a Federica Abbate: “vi presento Superman”. Bentornata su SuperGuidaTV, Federica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

federica abbate torna con il nuovo singolo superman da adolescente mi sentivo invisibile salvo i piccioni perch233 non sopporto l8217indifferenza per sempre si di sal da vinci piace160perch233 parla di un sentimento universale 8211 intervista
© Superguidatv.it - Federica Abbate torna con il nuovo singolo “Superman”: «Da adolescente mi sentivo invisibile, salvo i piccioni perché non sopporto l’indifferenza. “Per Sempre si” di Sal Da Vinci piace perché parla di un sentimento universale» – Intervista
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Federica Abbate si sposa”, ma è il lancio del suo singolo: nel video coinvolti Francesco Monte e Sal Da VinciFederica Abbate ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Superman, accompagnato da un video in cui compaiono Francesco Monte e Sal Da Vinci.

Sal Da Vinci e la sua “Per sempre sì”: ecco perché proprio non ci piace (e non funzionerà all’Eurovision)Il cantautore Sal Da Vinci ha presentato la sua canzone “Per sempre sì” in vista dell’Eurovision.

Temi più discussi: Federica Abbate, chi è: età, fidanzato, canzoni scritte, matrimonio; La volta buona 2025/26 - Federica Abbate: Così è nata Per sempre sì - 20/05/2026 - Video; Federica Abbate si sposa, ma è il lancio del suo singolo: nel video coinvolti Francesco Monte e Sal Da Vinci; Federica Abbate, Superman: brano che racconta una fase di profonda incertezza personale.

federica abbate federica abbate torna conFederica Abbate, la Bridget Jones del pop italianoLezione uno: non ci salva nessuno. Lezione due: le regole del gioco le scriviamo solo noi. Ecco i primi insegnamenti di Federica Abbate, che con Superman (in uscita il 29 maggio) anticipa il nuovo a ... msn.com

Federica Abbate si sposa? | Proposta di matrimonio e nozze con Francesco Monte ma non è come sembraFederica Abbate si sposa con Francesco Monte? Spunta la proposta di matrimonio e il video insieme, ma è per il nuovo singolo ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web