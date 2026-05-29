L’Italia si distingue nel riciclo dei rifiuti attraverso il progetto ‘Riciclo di classe’, che mira a unire le eccellenze italiane in vari settori. Il paese è riconosciuto anche per le sue prestazioni sportive di alto livello. L’iniziativa coinvolge scuole e comunità per promuovere pratiche sostenibili e valorizzare le competenze italiane in ambiti diversi.

“Con il progetto ‘Riciclo di classe’ vogliamo mettere insieme i primati italiani. L’Italia eccelle in tantissime specialità dello sport. Il nostro paese ha anche dei primati nell'economia circolare, siamo sul podio in Europa con quasi il 90% di rifiuti riciclati. Questo ha un significato importantissimo per noi, perché racchiude la missione di tenere insieme la salute del corpo con la salute dell'ambiente”. Lo ha dichiarato Matteo Favero, presidente di Globe Italia, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’ che ha visto la partecipazione di circa 200 giovani alunni nella tenuta presidenziale di Castelporziano in una giornata dedicata all’ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Favero (Globe): “Italia eccellenza nello sport e nel riciclo dei rifiuti”

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Favero (Globe): Italia eccellenza nello sport e nel riciclo dei rifiuti

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