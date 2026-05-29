Una famiglia ha partecipato a un confronto pubblico, durante il quale sono state espresse diverse opinioni. Il sindaco ha commentato che il confronto tra idee rappresenta un’opportunità di crescita. La discussione si è svolta in un contesto pubblico, con interventi di cittadini e rappresentanti istituzionali. La libertà di manifestare il proprio pensiero è stata sottolineata come uno dei diritti fondamentali delle democrazie moderne. Nessun dettaglio su eventuali controversie o sviluppi successivi.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "La libertà di manifestare il proprio pensiero è uno dei diritti fondamentali nelle moderne democrazie. È fondamentale essere consapevoli che il confronto, soprattutto con opinioni diverse, rappresenta un'opportunità di crescita e di arricchimento". Lo ha affermato il presidente della Camera Lorenzo Fontana in un messaggio inviato al convegno "Il Grande Bavaglio", promosso da Pro Vita e Famiglia alla Camera dei deputati. Nel messaggio, letto nel corso dell'iniziativa, Fontana ha sottolineato come "le istituzioni abbiano il compito di garantire adeguati spazi di libertà che consentano a ogni individuo di esprimere il proprio pensiero senza condizionamenti", auspicando che il convegno "possa offrire spunti utili e contribuire in modo costruttivo al dibattito pubblico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Famiglia, Fontana: "Confronto tra idee è occasione di crescita"

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