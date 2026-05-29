Fabio ucciso a 41 anni da un brutto male | lascia la moglie e due figli piccoli

A Napoli, un uomo di 41 anni è deceduto a causa di una grave malattia. La morte ha coinvolto anche la sua famiglia, lasciando la moglie e due figli piccoli.

Lutto a Napoli per la prematura scomparsa di Fabio Dario Giordano, morto a 41 anni dopo aver combattuto contro una brutta malattia. La notizia ha lasciato sgomenti parenti, amici e quanti gli volevano bene. Fabio lascia la moglie e due figli.I funerali sono stati celebrati ieri. Una folla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Quando a 14 Anni Ho Perso il Mio MIGLIORE AMICO Per COLPA DI UNA DONNA

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