Le prime nuove insegne sono state installate nell’ex Majorca, con le luci che iniziano a funzionare. Sono state tracciate le strisce bianche sull’asfalto appena rifatto, mentre la pista ciclabile è stata completata. La zona dedicata al settore food deve ancora essere definita. La riqualificazione dell’area procede con interventi visibili, ma alcuni dettagli sono ancora in fase di definizione.

Le luci delle insegne iniziano ad accendersi, le strisce bianche sono tracciate sull’asfalto fresco e la pista ciclabile è pronta. È conto alla rovescia per l’inaugurazione del complesso sorto sulle ceneri dell’ex Majorca, l’iconico dancing nato nel 1971 e rimasto per anni abbandonato. Quella che un tempo era la cattedrale del divertimento notturno della Bassa, si trasforma in un moderno polo commerciale, con il taglio del nastro previsto per il mese prossimo. La geografia dei nuovi insediamenti è delineata: ci sono già le insegne di Arcaplanet, catena leader nel settore del pet food e della cura degli animali, e di Tigotà, punto di riferimento per la cosmesi e la pulizia della casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex Majorca, prime nuove insegne. Da definire la zona del food

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