Una riflessione pacata, senza toni polemici, ma che fotografa le preoccupazioni di molti operatori del centro storico di Ferrara. È quella affidata ai giornali locali da un imprenditore della ristorazione cittadina che ha scelto di rimanere anonimo, spiegando di voler dare voce a un malessere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Camminare non basta dopo i 60 anni: questo esercizio rinforza le gambe più velocemente

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Eventi importanti, ma serve equilibrio con le attività: l’allarme (anonimo) dei ristoratori x.com

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