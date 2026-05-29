Durante un evento alla Camera dei Deputati, Eva Vlaardingerbroek ha affermato che chi esprime idee conservatrici o non mainstream può essere soggetto a censura e sorveglianza. La politica si è concentrata sui rischi di limitazioni alla libertà di espressione per chi critica le posizioni più diffuse. La discussione si è svolta in un contesto di confronto tra rappresentanti di associazioni e attivisti coinvolti in tematiche di tutela della famiglia e dei valori tradizionali.

A margine del convegno di Pro Vita & Famiglia alla Camera dei Deputati, Eva Vlaardingerbroek denuncia il clima di pressione e censura verso chi esprime opinioni conservatrici o “non mainstream”. La commentatrice olandese racconta di aver ricevuto da Apple una notifica relativa a un possibile attacco tramite “mercenary spyware” e cita anche il proprio bando dal Regno Unito. “Quando esprimi certe idee puoi aspettarti processi, esclusioni o tentativi di sorveglianza”, afferma . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Eva Vlaardingerbroek: Chi ha idee non mainstream rischia censura e sorveglianza

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