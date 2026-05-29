Notizia in breve

Una senatrice ha suggerito che il voto di alcuni paesi all’Eurovision potrebbe essere influenzato da motivazioni politiche, collegando il risultato con questioni internazionali. In particolare, si è parlato di un possibile voto contro Israele. I dati ufficiali mostrano come alcuni paesi abbiano assegnato punteggi differenti, ma non ci sono conferme ufficiali di motivazioni politiche dietro le preferenze espresse. La relazione tra voto musicale e politica rimane oggetto di discussione.