Oggi, venerdì 29 maggio, si svolge la terza giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026, che si tengono a Varna, in Bulgaria. Le atlete italiane senior individualiste partecipano alla seconda fase delle qualificazioni. La competizione viene trasmessa in diretta televisiva e online, con orari e programma disponibili sul sito ufficiale.

Oggi venerdì 29 maggio va in scena la terza giornata degli Europei 2027 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove toccherà nuovamente alle individualiste seniores scendere in pedana, impegnata nella seconda parte delle qualificazioni. Dopo essersi esibite con cerchio e palla, le atlete si cimenteranno con clavette e nastro: al termine conosceremo le ammesse alla finale del concorso generale individuali e agli atti conclusivi di specialità. L’Italia si affiderà a Sofia Raffaeli (bronzo mondiale e all-around) e a Tara Dragas, che sono tra le grandi favorite della vigilia per puntare al podio e che inseguiranno l’en-plein di finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (29 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ginnastica ritmica, oltre 500 giovani atlete da tutto il mondo per la Rome Cup - Canale 10

Notizie e thread social correlati

Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (27 maggio): orari, programma, streaming, italiane in garaGli Europei di ginnastica ritmica 2026 iniziano oggi, mercoledì 27 maggio, a Varna, in Bulgaria.

Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (28 maggio): orari, programma, streaming, italiane in garaOggi si svolge a Varna, in Bulgaria, la seconda giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2027.

Temi più discussi: Europei di Ginnastica ritmica 2026: programma, orario, dove vedere Sofia Raffaeli e le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Varna - Dove seguire gli Europei di Ritmica, in Tv e dal vivo. Nuova formula All Around; Dove vedere qualifiche e finali degli Europei 2026 di Ginnastica Ritmica a Varna tra RaiSport, RaiPlay e GymTv; Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (27 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara.

Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (29 maggio): orari, programma, streaming, italiane in garaOggi venerdì 29 maggio va in scena la terza giornata degli Europei 2027 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove toccherà nuovamente alle individualiste ... oasport.it

L'Italia Junior di Ajello, Cassano, Godioz e Zappaterreni in Top 8 ai Campionati Europei 2026 di Ginnastica Ritmica Ludovica Ajello e Flavia Cassano tra le migliori a clavette e cerchio: le rivedremo domani in finale? ginnasticando.it/2026/05/27/lit… x.com

Calendario Europei ginnastica ritmica 2026: programma, orari, tv, streamingGli Europei 2026 di ginnastica ritmica si disputeranno a Varna (Bulgaria) dal 27 al 31 maggio: la rassegna continentale animerà il cuore della primavera e ... oasport.it