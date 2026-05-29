Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv 29 maggio | orari programma streaming italiane in gara

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, venerdì 29 maggio, si svolge la terza giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026, che si tengono a Varna, in Bulgaria. Le atlete italiane senior individualiste partecipano alla seconda fase delle qualificazioni. La competizione viene trasmessa in diretta televisiva e online, con orari e programma disponibili sul sito ufficiale.

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Oggi venerdì 29 maggio va in scena la terza giornata degli Europei 2027 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove toccherà nuovamente alle individualiste seniores scendere in pedana, impegnata nella seconda parte delle qualificazioni. Dopo essersi esibite con cerchio e palla, le atlete si cimenteranno con clavette e nastro: al termine conosceremo le ammesse alla finale del concorso generale individuali e agli atti conclusivi di specialità. L’Italia si affiderà a Sofia Raffaeli (bronzo mondiale e all-around) e a Tara Dragas, che sono tra le grandi favorite della vigilia per puntare al podio e che inseguiranno l’en-plein di finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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