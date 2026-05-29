Durante i Campionati Europei di Varna, una ginnasta di 14 anni ha conquistato il bronzo nel cerchio, diventando la prima italiana a ottenere una medaglia continentale juniores individuale in questa specialità. La ginnasta pugliese ha raggiunto il terzo posto, segnando un risultato storico per l’Italia nella ginnastica ritmica.

La quattordicenne pugliese conquista il terzo posto ai Campionati Europei di Varna. Per l’Italia è la prima medaglia continentale juniores individuale al cerchio nella storia della ginnastica ritmica. La ginnastica ritmica italiana festeggia una nuova protagonista. Ai Campionati Europei in corso a Varna, in Bulgaria, la quattordicenne Flavia Cassano ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella finale junior del cerchio, regalando all’Italia un risultato storico. L’atleta dell’Iris Giovinazzo, nata nel 2011 e residente a Capurso, in provincia di Bari, ha chiuso la sua prova con il punteggio di 25.800, migliorando il risultato ottenuto in qualificazione e riuscendo a salire sul podio continentale alle spalle della bulgara Siyana Alekova, oro con 27. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei di Ginnastica Ritmica, bronzo storico per Flavia Cassano al cerchio junior

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