European Best Destinations 2026 migliori spiagge | in classifica la ligure Bogliasco Grecia la più premiata
La classifica European Best Destinations 2026 include la Spiaggia di Bogliasco, in Liguria, al quinto posto. La Grecia si distingue con cinque delle dieci destinazioni meglio valutate. La lista si basa su preferenze di viaggiatori e valutazioni di vari criteri, senza indicare specifici motivi per le posizioni. La classifica evidenzia le spiagge più apprezzate in Europa per il prossimo anno.
La Grecia occupa ben cinque delle dieci posizioni della classifica European Best Destinations 2026. Al quinto posto la Spiaggia di Bogliasco (Genova). 🔗 Leggi su Fanpage.it
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