Secondo l'Eurispes, metà dell'Italia si definisce pessimista, mentre il ceto medio continua a impoverirsi. La ricerca evidenzia un Paese diviso in due parti che agiscono in modo autonomo senza trovare un punto di incontro generale. La situazione riflette una divisione sociale e una crescente insoddisfazione tra le fasce della popolazione. I dati sono stati diffusi il 28 maggio e mostrano una fotografia di malessere diffuso nel Paese.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Un Paese diviso in due parti “ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza”. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'Istituto, Gian Maria Fara, restituisce nelle sue considerazioni generali. Proprio come Medardo di Terralba, il Visconte Dimezzato di Italo Calvino, che – ferito in guerra da una cannonata – si ritrova il corpo diviso in due metà. E dalle “dinamiche profonde” del Paese, tra lo spopolamento legato all'inverno demografico e alla fuga dei giovani, e una crescente sfiducia nel futuro e nella maggior parte delle istituzioni, “si ha la sensazione che la realtà abbia corso più veloce di ogni previsione”, osserva Fara. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eurispes, l'Italia del malessere: metà Paese pessimista e ceto medio sempre più povero

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