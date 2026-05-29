Eulalio cartellino giallo e rischio squalifica al Giro d'Italia | colpa della caduta al rifornimento

Durante la 18a tappa del Giro d’Italia, un corridore è stato sanzionato con un cartellino giallo dalla giuria. La decisione è arrivata dopo che, a seguito di una caduta al rifornimento, ha adottato una posizione sulla bicicletta considerata non conforme e potenzialmente pericolosa. La sanzione potrebbe portare a una squalifica se si ripetesse.

L'ex Maglia Rosa Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) alla fine della 18a tappa è stato sanzionato dalla Giuria con un cartellino giallo per "posizione non conforme sulla bicicletta che rappresenta un pericolo", sfruttata per recuperare dalla caduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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