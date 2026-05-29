Etnia House of Arts | alla Misericordia di Venezia l’arte torna a essere un’esperienza viva
A Venezia, presso la Misericordia, è stata inaugurata una mostra dedicata all’Etnia House of Arts. L’esposizione presenta opere e installazioni che rivisitano tradizioni artistiche e culturali di diverse comunità. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da definire, con ingresso libero. Sono esposte fotografie, sculture e lavori multimediali, molti dei quali realizzati da artisti emergenti o provenienti da contesti internazionali.
A Venezia esistono luoghi che sembrano custodire il tempo. Pietre attraversate dai secoli, silenzi che conservano memorie, architetture che continuano a interrogare il presente. La rinascita dell’ex Chiesa dell’Abbazia della Misericordia, nel cuore di Cannaregio, appartiene a questa categoria rara: non un semplice recupero architettonico, ma un gesto culturale capace di restituire alla città uno spazio vivo, produttivo, aperto alla contemporaneità. Con la nascita di Etnia House of Arts, promossa da Etnia Eyewear Culture, Venezia accoglie un progetto che supera l’idea tradizionale di spazio espositivo per trasformarsi in una piattaforma di creazione, confronto e ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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