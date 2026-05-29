Etnia House of Arts | alla Misericordia di Venezia l’arte torna a essere un’esperienza viva

Notizia in breve

A Venezia, presso la Misericordia, è stata inaugurata una mostra dedicata all’Etnia House of Arts. L’esposizione presenta opere e installazioni che rivisitano tradizioni artistiche e culturali di diverse comunità. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da definire, con ingresso libero. Sono esposte fotografie, sculture e lavori multimediali, molti dei quali realizzati da artisti emergenti o provenienti da contesti internazionali.