estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 29 maggio 2026

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto si sono svolte oggi, venerdì 29 maggio 2026. Sono stati estratti i numeri vincenti e sono disponibili i risultati in tempo reale. Le combinazioni vincenti sono state pubblicate subito dopo le estrazioni. Nessuna variazione nelle modalità di estrazione rispetto alle precedenti sessioni. I numeri estratti sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 29 maggio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 86 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 29 maggio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 29 Gennaio 2026

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