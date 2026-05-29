L'estrazione del Million Day di oggi, 29 maggio 2026, si è conclusa con i numeri vincenti trasmessi in diretta. I numeri estratti sono stati comunicati subito dopo l'estrazione, senza ulteriori dettagli sui premi o eventuali vincite. La lotteria si svolge ogni giorno, e questa è la prima estrazione del fine settimana. Nessun’altra informazione sui risultati o premi disponibili al momento.

Oggi, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 29 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 28 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 27 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 26 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 25 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 24 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 29 maggio 2026: i numeri vincenti di venerdì

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