Estorsioni assolti in Appello moglie e figli del boss Ligato

In una decisione definitiva, la Corte d’Appello di Napoli ha assolto in via definitiva la moglie e i figli di un boss, coinvolti in un procedimento per estorsioni. La seconda sezione, presieduta da Carmela Iorio, ha confermato la sentenza di assoluzione già emessa in primo grado, escludendo così ogni responsabilità penale nei loro confronti. La decisione è stata presa con una motivazione che non prevede ulteriori appelli.

Assoluzione bis per la famiglia Ligato. È quanto stabilito dalla seconda sezione della Corte d'Appello di Napoli, presieduta da Carmela Iorio con Francesco Valentini come relatore, che ha confermato la pronuncia assolutoria nei confronti di Raffaele Antonio e Felicia Ligato e Maria Giuseppa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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