Estate ricca di eventi e attività alla Pisa Beach Arena per la stagione 2026

Notizia in breve

È stata presentata ufficialmente la stagione 2026 del Pisa Beach Soccer, che prevede numerosi eventi alla Pisa Beach Arena di Tirrenia. La collaborazione con Sib Confcommercio Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa ha accompagnato la comunicazione del calendario. La stagione si apre con diverse manifestazioni programmate nel corso dell’estate, coinvolgendo squadre e pubblico. La struttura si prepara a ospitare incontri e attività sportive fino alla fine dell’anno.