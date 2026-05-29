Estate ricca di eventi e attività alla Pisa Beach Arena per la stagione 2026
È stata presentata ufficialmente la stagione 2026 del Pisa Beach Soccer, che prevede numerosi eventi alla Pisa Beach Arena di Tirrenia. La collaborazione con Sib Confcommercio Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa ha accompagnato la comunicazione del calendario. La stagione si apre con diverse manifestazioni programmate nel corso dell’estate, coinvolgendo squadre e pubblico. La struttura si prepara a ospitare incontri e attività sportive fino alla fine dell’anno.
Prende il via la stagione 2026 del Pisa Beach Soccer con la presentazione ufficiale del calendario degli eventi presso la Pisa Beach Arena di Tirrenia in collaborazione con Sib Confcommercio Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa. “La stagione 2026 nasce per trasformare la Pisa Beach Arena in un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Beach soccer: estate ricca di eventi e attività alla Pisa Beach ArenaLa stagione 2026 del Pisa Beach Soccer è cominciata con la presentazione del calendario degli eventi alla Pisa Beach Arena di Tirrenia.
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