Esselunga cerca personale per lo stabilimento di Pioltello | turni requisiti e contratti

Esselunga sta cercando personale per il suo stabilimento di Pioltello, nel Milanese. Le assunzioni riguardano diversi ruoli e sono attualmente in corso. Sono previsti turni di lavoro e requisiti specifici per candidarsi. I contratti offerti non sono stati specificati, ma si tratta di assunzioni attive presso la sede produttiva dell’azienda.

Assunzioni in corso presso lo stabilimento produttivo di Esselunga a Limito di Pioltello, nel Milanese. La ricerca è effettuata da Manpower, agenzia di somministrazione del lavoro. Sono diverse le figure che l'azienda cerca sul territorio con contratto stagionale giugno-settembre. Le figure. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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