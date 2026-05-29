Esce per andare al Sert nel giorno sbagliato | assolto

Un giovane di 21 anni di Canicattì è stato assolto dall’accusa di evasione dopo essere uscito di casa nel giorno sbagliato per recarsi al Sert. Il tribunale ha deciso che il fatto non costituisce reato, considerando che non ci sono elementi per condannarlo. La decisione è stata comunicata dopo l’istruttoria e l’analisi delle circostanze del caso.

Un ventunenne di Canicattì è stato assolto dall'accusa di evasione perché il fatto non costituisce reato. Il giudice Manfredi Coffari ha ritenuto che il ragazzo, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, fosse incorso in un errore quando si era allontanato per andare al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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