Brock Lesnar è stato criticato da Eric Bischoff, che ha detto che il suo ritorno non ha senso. Prima di WrestleMania 42, si è svolto un incontro tra Oba Femi e Lesnar. L'evento ha attirato l'attenzione degli appassionati, ma Bischoff ha espresso un giudizio negativo sulla decisione di riportare in scena l'ex campione.

Uno dei match più attesi di WrestleMania 42 è stato il faccia a faccia tra Oba Femi e l’ex dieci volte WWE World Champion, Brock Lesnar. In un incontro fisico, seppur breve, Oba Femi ha dominato The Beast e ha portato a casa la vittoria con la Fall From Grace (una sitout powerbomb). È stato il risultato che quasi tutti si aspettavano: Oba Femi ha vent’anni in meno di Brock Lesnar ed è un futuro uomo di punta della WWE, per cui si è trattato di un classico passaggio di consegne, con Lesnar che ha “dato la spinta” al più giovane. A sorprendere molti, dopo il match, è stato il gesto di Lesnar di lasciare parte del proprio equipaggiamento sul ring e allontanarsi, lasciando intendere di aver appeso gli stivali al chiodo come superstar della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Eric Bischoff boccia il ritorno di Brock Lesnar: “Non ha minimamente senso”

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