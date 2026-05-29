Entrano in vigore i delitti contro il patrimonio agroalimentare | multe e carcere per le indicazioni geografiche false sui prodotti

Da oggi sono in vigore le nuove norme sui delitti contro il patrimonio agroalimentare, che prevedono sanzioni più severe per chi utilizza indicazioni geografiche false sui prodotti. Le misure includono multe e pene detentive, con l’obiettivo di contrastare le frodi e tutelare l’autenticità dei prodotti italiani. Le autorità hanno anche rafforzato i controlli per verificare la conformità delle etichette e delle certificazioni. Le regole si applicano alle aziende e ai soggetti coinvolti nella commercializzazione di prodotti alimentari.

La tutela del patrimonio agroalimentare italiano passa attraverso un inasprimento delle sanzioni e degli strumenti di controllo. Da oggi, 29 maggio, scattano novità nel sistema penale e amministrativo per contrastare frodi, contraffazioni e pratiche illecite nel settore alimentare. La riforma nasce dall’esigenza di proteggere uno dei comparti più strategici dell’economia nazionale, da anni esposto ai rischi della concorrenza sleale e della falsificazione. Si interviene così con nuove leggi per garantire sicurezza alimentare e tutela del consumatore, ma anche per difendere il valore economico e culturale del Made in Italy. I nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare. 🔗 Leggi su Open.online

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