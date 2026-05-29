Enrico Rava ’on the road’ | Noi piccola isola
Enrico Rava ha annunciato un nuovo progetto intitolato “on the road”, incentrato sulla sua esperienza come musicista in viaggio. La frase “Noi, piccola isola” suggerisce un riferimento simbolico alla propria realtà artistica. Rava, trombettista noto per la sua musica dai nessi profondi e visionari, combina tecnica, inventiva e lirismo, mantenendo un equilibrio tra rispetto e audacia, con un tocco di anima black.
L’inquietudine si addice a Enrico Rava, trombettista di ricerca che inventa musica dai nessi profondi, icastica, visionaria: tecnica, inventiva e lirismo, un mix di rispetto e baldanza con un’anima sapidamente black. Un classico vivente che stasera (ore 21) torna sul palco dell’Auditorium Manzoni per Jazz on Symphony, format che Paolo Fresu firma per il secondo anno con l’intento di far dialogare il mondo del jazz con la musica sinfonica. È qui che la suite Rava On The Road, andata in scena trent’anni fa per il balletto Ragazzi Selvaggi dedicato alla Beat Generation, riaffiora nel dialogo tra il Fearless Five e l’orchestra del TCBO diretta da Paolo Silvestri, complice dell’avventura sinfonica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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