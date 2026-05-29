Enrico Rava ’on the road’ | Noi piccola isola

Notizia in breve

Enrico Rava ha annunciato un nuovo progetto intitolato “on the road”, incentrato sulla sua esperienza come musicista in viaggio. La frase “Noi, piccola isola” suggerisce un riferimento simbolico alla propria realtà artistica. Rava, trombettista noto per la sua musica dai nessi profondi e visionari, combina tecnica, inventiva e lirismo, mantenendo un equilibrio tra rispetto e audacia, con un tocco di anima black.