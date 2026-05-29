Ennesimo furto alla stessa gioielleria il sindaco di Apricena arrabbiato | Ci sentiamo abbandonati

Venerdì 29 maggio 2026, la gioielleria De Filippis, attività storica del paese, è stata colpita da un furto. Si tratta dell'ennesimo episodio di questo tipo nella stessa attività. Il sindaco ha espresso rabbia e amarezza, affermando che la comunità si sente abbandonata. La giornata, inizialmente dedicata ai festeggiamenti patronali, è stata segnata da questa notizia negativa. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità del furto o sui danni subiti.

La giornata che avrebbe dovuto segnare l'inizio dei festeggiamenti patronali di Apricena si è aperta, venerdì 29 maggio 2026, con una brutta notizia: la gioielleria De Filippis, storica attività del paese, è stata colpita da un furto. Si tratta del secondo episodio dello stesso tipo in circa un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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