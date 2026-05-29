Ennesimo furto alla stessa gioielleria il sindaco di Apricena arrabbiato | Ci sentiamo abbandonati

Da foggiatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026, la gioielleria De Filippis, attività storica del paese, è stata colpita da un furto. Si tratta dell'ennesimo episodio di questo tipo nella stessa attività. Il sindaco ha espresso rabbia e amarezza, affermando che la comunità si sente abbandonata. La giornata, inizialmente dedicata ai festeggiamenti patronali, è stata segnata da questa notizia negativa. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità del furto o sui danni subiti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La giornata che avrebbe dovuto segnare l'inizio dei festeggiamenti patronali di Apricena si è aperta, venerdì 29 maggio 2026, con una brutta notizia: la gioielleria De Filippis, storica attività del paese, è stata colpita da un furto. Si tratta del secondo episodio dello stesso tipo in circa un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nuovo furto alla Gioielleria De Filippis: la posizione del Sindaco Potenza: “Fuori dalle palle da Apricena”Un nuovo furto si è verificato alla gioielleria De Filippis, attirando l’attenzione sulla sicurezza nel centro cittadino.

835 genitori di bimbi cardiopatici del Monaldi: “Ci sentiamo abbandonati”Per i genitori di bambini affetti da cardiopatie che si rivolgono all’Ospedale Monaldi di Napoli, la situazione delle cure è fonte di grande...

Temi più discussi: Ennesimo furto in casa, rubati orologi e una consolle: indagano i carabinieri; Mozzo, maxi furto alla gioielleria del centro commerciale: banda in azione con auto rubate e pick-up ariete; L’incubo dei ristoranti, giovane ladro in manette; Brescia, ruba tre volte nello stesso supermercato e minaccia una dipendente: 23enne in manette.

ennesimo furto alla stessaL’incubo dei ristoranti, giovane ladro in manetteE' stato sorpreso in flagranza mentre cercava di entrare in una pizzeria vicino a piazzale della Vittoria, aveva colpito due volte anche il locale greco Sirtaki ... ilrestodelcarlino.it

Ennesimo furto in farmacia: ladri via con cassa e integratori. Il titolare: Più controlliUn'altra farmacia in provincia di Brindisi presa di mira dalla banda della Maserati, entrata in azione questa volta ad Ostuni, dopo aver fatto razzie nei giorni scorsi a Fasano. I ladri dopo aver ... quotidianodipuglia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web