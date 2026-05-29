A Enna, il neo sindaco Mirello Crisafulli ha annunciato che Fabio Venezia sarà la figura di riferimento per guidare l’alternativa al centrodestra in Sicilia. La festa in piazza per la vittoria ha visto una grande affluenza di cittadini, mentre Crisafulli ha pronunciato un discorso in cui ha indicato Venezia come leader del progetto politico. Nessun dettaglio sui tempi o sui contenuti specifici del programma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Festa a Enna per il nuovo sindaco. Piazza gremita a Enna per celebrare la vittoria elettorale del neo sindaco Mirello Crisafulli, protagonista di un intervento dai toni politici molto netti. Dal palco, davanti a sostenitori e rappresentanti del centrosinistra siciliano, l’ex senatore ha indicato la provincia ennese come esempio politico da seguire per l’intera regione. “ Dobbiamo spiegare a tutto il campo progressista siciliano come si vincono le elezioni regionali ”, ha dichiarato Crisafulli, definendo Enna “ una macchia rossa nel Mezzogiorno d’Italia ”, simbolo di un modello politico alternativo al centrodestra. Fabio Venezia indicato come leader dell’opposizione regionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Enna, Crisafulli lancia Fabio Venezia: “Sarà lui a guidare l’alternativa al centrodestra in Sicilia”

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