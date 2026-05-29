Nel primo trimestre del 2026, il Gruppo Engineering ha registrato un aumento dei ricavi del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo 200 milioni di euro. L’Ebitda è migliorato, attestandosi a 30 milioni di euro, rispetto ai 25 milioni dello stesso trimestre del 2025. La società ha evidenziato una crescita sia nei ricavi che nella redditività, senza fornire dettagli sui singoli settori di attività.

Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Il Gruppo Engineering ha registrato nel primo trimestre 2026 una crescita organica dei ricavi e un miglioramento della redditivita' in accelerazione rispetto agli ultimi anni, "confermando l'efficacia del percorso di riposizionamento strategico verso attivita' a maggiore valore aggiunto". Lo si legge in una nota in cui si sottolinea come nel periodo considerato "la maggior parte dei principali indicatori economici e patrimoniali del Gruppo ha evidenziato un andamento positivo". In particolare i ricavi sono saliti a 426 milioni di euro in crescita del +4,1 per cento su base organica rispetto allo stesso periodo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Engineering, in primo trimestre ricavi +4,1 %, Ebitda in miglioramento

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