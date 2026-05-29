Empoli mediana duttile A luglio pochi innesti mirati

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A luglio, la squadra ha effettuato pochi acquisti mirati, concentrandosi sul rafforzamento del centrocampo. La difesa si presenta solida e gli attaccanti segnano molti gol, ma il reparto di mediana rimane il punto centrale della formazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una difesa granitica, attaccanti da ’doppia cifra’, eppure alla fine è sempre il centrocampo il reparto chiave di una squadra di calcio. Vuoi per una questione numerica, di solito è sempre la zona nevralgica quella in cui vengono schierati più uomini, vuoi per i compiti tattici, è alla linea mediana che si chiede di essere solida in interdizione e fantasiosa in costruzione, un centrocampo ben assemblato garantisce equilibrio a tutta la squadra. A tal proposito vediamo come si configura in questo momento il centrocampo dell’ Empoli e cosa eventualmente mancherebbe per completarlo. Tra i giocatori che dopo il prossimo 30 giugno saranno ancora... 🔗 Leggi su Lanazione.it

empoli mediana duttile a luglio pochi innesti mirati
© Lanazione.it - Empoli, mediana duttile. A luglio pochi innesti mirati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Napoli, Conte resta un altro anno: pochi innesti (ma giusti) per rinforzare la squadraIl tecnico del Napoli ha deciso di rimanere in carica per un altro anno, con poche operazioni di mercato previste ma mirate a rafforzare la squadra.

De Laurentiis traccia il futuro del Napoli: "Squadra forte, servono pochi innesti. Nuovo allenatore? Vediamo..."Il presidente del Napoli ha dichiarato che la squadra conta circa trenta giocatori validi e che con pochi innesti sarà molto competitiva.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web