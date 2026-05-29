A luglio, la squadra ha effettuato pochi acquisti mirati, concentrandosi sul rafforzamento del centrocampo. La difesa si presenta solida e gli attaccanti segnano molti gol, ma il reparto di mediana rimane il punto centrale della formazione.

Una difesa granitica, attaccanti da ’doppia cifra’, eppure alla fine è sempre il centrocampo il reparto chiave di una squadra di calcio. Vuoi per una questione numerica, di solito è sempre la zona nevralgica quella in cui vengono schierati più uomini, vuoi per i compiti tattici, è alla linea mediana che si chiede di essere solida in interdizione e fantasiosa in costruzione, un centrocampo ben assemblato garantisce equilibrio a tutta la squadra. A tal proposito vediamo come si configura in questo momento il centrocampo dell’ Empoli e cosa eventualmente mancherebbe per completarlo. Tra i giocatori che dopo il prossimo 30 giugno saranno ancora... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, mediana duttile. A luglio pochi innesti mirati

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