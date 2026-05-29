Elisabetta del Belgio, figlia di 24 anni di re Filippo e regina Mathilde, ha conseguito un master presso l’Università di Harvard. Ora si prende un anno sabbatico, durante il quale prevede di fare un viaggio intorno al mondo in barca a vela. La decisione di prendersi una pausa dallo studio e dagli impegni ufficiali è stata annunciata pubblicamente. La ragazza ha completato gli studi e ora si dedica a questa esperienza personale.

Un anno sabbatico. Lontano dallo studio, da corte e da tutto ciò che profuma di dovere. È questa la scelta che ha fatto Elisabetta del Belgio, figlia 24enne di re Filippo e della regina Mathilde. In procinto di finire gli studi, nei prossimi mesi si concentrerà solo su se stessa. Elisabetta del Belgio e la fine del master. È una settimana importante, questa, per la principessa Elisabetta. Dopo due anni trascorsi negli Stati Uniti a frequentare la prestigiosa Università di Harvard, la futura regina ha concluso il suo percorso scolastico. Si era già laureata nel 2024 in storia e scienze politiche al Lincoln College dell’Università di Oxford, nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Elisabetta del Belgio ha completato il master ad Harvard. Ora ha davanti a sé un anno sabbatico. Con giro del mondo in barca a vela

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