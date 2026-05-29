Elisa ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con un concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia, diventando la prima donna a esibirsi in questa sede. L'evento ha richiamato un vasto pubblico e rappresenta un momento importante nella sua carriera musicale. Vasco Rossi ha commentato l’evento, affermando che “qui si fa la storia”. La cantante ha portato sul palco un repertorio che ripercorre tre decenni di successi.

Per citare Vasco Rossi, qui si fa la storia. Elisa festeggia i suoi 30 anni di carriera con un evento monumentale alla RCF Arena di Reggio Emilia. Il titolo scelto, Soundtrack ’97-’27, non è solo un richiamo alla sua celebre raccolta dal vivo, ma la promessa di un viaggio straordinario che culminerà l’ 11 settembre 2027: la cantautrice friulana sarà la prima donna in assoluto a esibirsi a Campovolo con uno show interamente suo. Una conquista che abbatte l’ennesimo soffitto di cristallo nella musica dal vivo italiana. Elisa, un ritorno alle origini e la forza del talento puro. Per Elisa Toffoli, rimettere piede su quel prato immenso ha il sapore dolce del destino che si compie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisa, prima donna a Campovolo: cosa amiamo dei suoi 30 anni di carriera

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Elisa festeggia i 30 anni di carriera al Campovolo: videoSabato 11 novembre 2027, la cantante ha celebrato i 30 anni di carriera presso la RCF Arena di Reggio Emilia.

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Temi più discussi: Elisa, prima donna a Campovolo, vuole costruire una città ecosostenibile; Elisa prende Campovolo con un megaconcerto: La musica è militanza. Contro ogni ingiustizia; Elisa: Difendo Flotilla. E a De Gregori dico che serve schierarsi; Elisa annuncia il suo primo Campovolo per i 30 anni di carriera. Ho gli occhi lucidi.

Per il supporto agli attivisti della Flotilla ho subito la mia prima ‘shitstorm', racconta Elisa, trent’anni di carriera e un debutto come prima artista donna a Campovolo alle porte. Per una volta non sono d’accordo con De Gregori - ammette poi, commentando le x.com

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