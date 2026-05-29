Dopo aver concluso la partecipazione a Uomini e Donne, Elisa Leonardi ha commentato il suo percorso come intenso ed emozionante, aggiungendo che non è stato sempre facile. Ora, insieme a Ciro Solimeno, stanno vivendo la loro storia d’amore al di fuori del programma e sembrano essere molto felici.

Finito il percorso a Uomini e Donne Elisa Leonardi e Ciro Solimeno si stanno vivendo la loro storia d'amore fuori e sembrano essere davvero felici insieme. L'ex tronista dopo la scelta ha commentato a cuore aperto l'esperienza che ha vissuto, anche la fidanzata ieri ha rotto il silenzio sui social. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel post che ha pubblicato ha scritto che ci sono esperienze che cambiano ed è questo è successo a lei nel dating show. La ragazza ha definito il suo percorso emozionante e intenso, ma anche complicato. Quando ha deciso di partecipare aveva tante pause e difese però è stata sempre se stessa, a detta sua nel bene e nel male ha vissuto ogni momento con il cuore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Elisa Leonardi dopo Uomini e Donne svela: “Percorso intenso ed emozionante, non è stato sempre facile”

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Ciro ed Elisa La Verità Dopo Uomini e Donne

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