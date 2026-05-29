elisa annuncia un concerto evento a campovolo per i 30 anni di carriera

Elisa ha annunciato un concerto evento a Campovolo per celebrare i suoi 30 anni di carriera. È la prima artista a organizzare un concerto in questa location. La data e i dettagli dell’evento non sono ancora stati comunicati. La cantante ha confermato che si esibirà in un appuntamento speciale, senza specificare il numero di canzoni o il formato dello spettacolo. L’evento sarà dedicato ai fan e ai successi di tre decenni di attività musicale.

Elisa è la prima artista a fare un concerto a Campovolo: ecco la festa per i suoi 30 anni di carriera. Trent’anni di musica non si celebrano con un semplice concerto, ma costruendo un mondo. È questa la filosofia dietro “SOUNDTRACK ’97-’27”, l’evento kolossal con cui Elisa festeggerà, l’11 settembre 2027, i tre decenni dal suo debutto discografico. Elisa ed il concerto evento a Campovolo per i 30 anni di carriera. L’appuntamento è alla RCF Arena di Campovolo, che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria “città temporanea” (com’è stata definita dalla stessa artista) dedicata non solo alla musica, ma alla cultura, al benessere e alla sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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