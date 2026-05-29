Elezioni a Salerno La Russa | De Luca più modesto di Trump E' fuori da schemi Pd forse va bene per quello
Durante un evento elettorale, un esponente politico ha commentato la figura di un candidato regionale, affermando che il suo stile è più modesto rispetto a quello di un ex presidente degli Stati Uniti. Ha aggiunto che il candidato regionale si discosta dagli schemi del Partito Democratico e potrebbe essere adatto a un profilo diverso. La dichiarazione si è concentrata sulle differenze tra i due personaggi pubblici, senza ulteriori analisi o opinioni.
“De Luca devo dire che è comunque più modesto del presidente degli Stati Uniti d'America. Sì, perché Trump vuole fare sì il resort a Gaza, lui invece parte da un numero molto alto di turisti in quella zona che è merito della bellezza che Dio e madre natura hanno dato all'Italia e la vuole. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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