Durante un evento elettorale, un esponente politico ha commentato la figura di un candidato regionale, affermando che il suo stile è più modesto rispetto a quello di un ex presidente degli Stati Uniti. Ha aggiunto che il candidato regionale si discosta dagli schemi del Partito Democratico e potrebbe essere adatto a un profilo diverso. La dichiarazione si è concentrata sulle differenze tra i due personaggi pubblici, senza ulteriori analisi o opinioni.

“De Luca devo dire che è comunque più modesto del presidente degli Stati Uniti d'America. Sì, perché Trump vuole fare sì il resort a Gaza, lui invece parte da un numero molto alto di turisti in quella zona che è merito della bellezza che Dio e madre natura hanno dato all'Italia e la vuole. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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