Elettra Sincrotrone | Giovanni Comelli è il nuovo presidente

Da triesteprima.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovanni Comelli è stato nominato nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Elettra Sincrotrone Trieste Scpa. La nomina è stata ufficializzata di recente. Comelli subentra alla guida dell’ente, che si occupa di ricerca e tecnologie nel settore dei sincrotroni. La società è coinvolta in progetti scientifici e industriali nel campo della fisica e della biotecnologia. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’ente.

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Giovanni Comelli è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Elettra Sincrotrone Trieste Scpa. È stato nominato dall’Assemblea dei soci e designato a membro del nuovo Consiglio da parte del ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.Chi è Giovanni ComelliProfessore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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