Elettra Sincrotrone | Giovanni Comelli è il nuovo presidente

Notizia in breve

Giovanni Comelli è stato nominato nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Elettra Sincrotrone Trieste Scpa. La nomina è stata ufficializzata di recente. Comelli subentra alla guida dell’ente, che si occupa di ricerca e tecnologie nel settore dei sincrotroni. La società è coinvolta in progetti scientifici e industriali nel campo della fisica e della biotecnologia. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’ente.