Elettra Sincrotrone | Comelli nuovo Presidente per il progetto 2.0

Comelli è stato nominato nuovo presidente di Elettra Sincrotrone per il progetto 2.0. La modifica coinvolge l’aggiornamento dell’infrastruttura, con l’introduzione di nuove linee sperimentali e potenziamenti nelle prestazioni scientifiche. Non sono stati forniti dettagli specifici su come cambieranno le capacità tecniche o le aree di ricerca coinvolte. La nomina del nuovo presidente segna una fase di rinnovamento per il centro di ricerca.

? Domande chiave Come cambieranno le prestazioni scientifiche con il progetto Elettra 2.0?. Quali nuove linee sperimentali verranno aggiunte all'attuale infrastruttura?. Come farà il nuovo parco fotovoltaico a ridurre i consumi energetici?. Perché la nomina di Comelli è cruciale per il futuro del laboratorio?.? In Breve Comelli succede ad Alfonso Franciosi dopo oltre vent'anni di gestione del laboratorio.. Progetto Elettra 2.0 prevede 32 linee sperimentali con 12 nuove installazioni.. Parco fotovoltaico in Cava Scoria coprirà il 25% dei consumi con 8,8 MW.. Nuovo CdA include Anna Gregorio, Caterina Vozzi, Giorgio Rossi e Paolo Valente.. Il 26 maggio 2026 l’Assemblea dei Soci di Elettra Sincrotrone Trieste ha votato la nomina di Giovanni Comelli come nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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