? Domande chiave Come influirà l'alleanza con Midea sui posti di lavoro a Forlì?. Perché i costi energetici spingono Electrolux verso il mercato americano?. Chi pagherà il prezzo dei 1.700 esuberi previsti in Italia?. Come potrà il governo Urso frenare lo sradicamento industriale europeo?.? In Breve Previsione 1.700 esuberi in Italia con 400 perdite occupazionali a Forlì.. Calo volumi del 28% per stabilimenti di Porcia e Forlì.. Costi energetici europei a 204 euroMWh contro 114 euroMWh asiatici.. Massimiliano Nobis e Barbara Tibaldi denunciano sradicamento industriale e rischi accordo..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Electrolux: un miliardo per il mercato USA e l’alleanza con Midea

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