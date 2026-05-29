Forlì, 29 maggio 2026 – Electrolux raccoglie quasi un miliardo di dollari dal mercato mentre prepara il ridimensionamento più pesante della sua presenza industriale italiana. Non sono due piani separati. Il via libera degli azionisti al maxi-aumento di capitale per reperire liquidità e la vertenza aperta negli stabilimenti italiani fanno parte della stessa strategia: ridurre il peso dei costi produttivi europei e rafforzare le alleanze industriali internazionali. Come verrà utilizzato il maxi-aumento di capitale. L’operazione, già deliberata nell’assemblea degli azionisti di aprile, è interamente garantita dal maggiore azionista, Investor AB, e da un pool di banche composto da Morgan Stanley, Seb e Deutsche Bank. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Electrolux, ombre cinesi: maxi aumento di capitale da un miliardo, ma non punta sull’Europa

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