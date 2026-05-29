Electrolux ombre cinesi | maxi aumento di capitale da un miliardo ma non punta sull’Europa
Electrolux ha raccolto quasi un miliardo di dollari in un aumento di capitale, senza intenzione di investire nell’Europa. Contestualmente, l’azienda annuncia un ridimensionamento significativo della propria presenza industriale in Italia. La decisione arriva dopo un incremento di capitale che non prevede espansioni nel vecchio continente, mentre si concentrano risorse altrove. Nessuna comunicazione ufficiale ha collegato i due eventi, ma le mosse indicano una strategia di riorganizzazione globale.
Forlì, 29 maggio 2026 – Electrolux raccoglie quasi un miliardo di dollari dal mercato mentre prepara il ridimensionamento più pesante della sua presenza industriale italiana. Non sono due piani separati. Il via libera degli azionisti al maxi-aumento di capitale per reperire liquidità e la vertenza aperta negli stabilimenti italiani fanno parte della stessa strategia: ridurre il peso dei costi produttivi europei e rafforzare le alleanze industriali internazionali. Come verrà utilizzato il maxi-aumento di capitale. L’operazione, già deliberata nell’assemblea degli azionisti di aprile, è interamente garantita dal maggiore azionista, Investor AB, e da un pool di banche composto da Morgan Stanley, Seb e Deutsche Bank. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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