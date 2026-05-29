EDRA Costruzioni | bilancio positivo dopo il turnaround strutturale

Notizia in breve

EDRA Costruzioni ha registrato un bilancio positivo dopo un processo di ristrutturazione strutturale avviato negli ultimi anni. La cooperativa, attiva dal 1975, ha adottato un nuovo ecosistema tecnologico denominato EDRA 5, che include strumenti digitali e innovazioni per migliorare i processi aziendali. La strategia ha portato a un miglioramento delle performance e a un ritorno alla crescita.