EDRA Costruzioni | bilancio positivo dopo il turnaround strutturale
EDRA Costruzioni ha registrato un bilancio positivo dopo un processo di ristrutturazione strutturale avviato negli ultimi anni. La cooperativa, attiva dal 1975, ha adottato un nuovo ecosistema tecnologico denominato EDRA 5, che include strumenti digitali e innovazioni per migliorare i processi aziendali. La strategia ha portato a un miglioramento delle performance e a un ritorno alla crescita.
? Domande chiave Come ha fatto una cooperativa del 1975 a invertire la rotta?. Cosa prevede il nuovo ecosistema tecnologico EDRA 5.0 per i cantieri?. Perché la nuova comunità energetica è fondamentale per la strategia aziendale?. Quali benefici concreti garantisce il nuovo sistema di welfare ai lavoratori?.? In Breve Assemblea soci approvata il 28 maggio dopo il turnaround strutturale pluriennale.. Lancio ecosistema tecnologico proprietario EDRA 5.0 per la gestione dei cantieri.. Costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile per l'autoconsumo di energia pulita.. Implementazione di un nuovo sistema di welfare aziendale per i lavoratori.. L’assemblea dei soci di EDRA Costruzioni ha approvato giovedì 28 maggio il bilancio dell’esercizio 2025, confermando la riuscita di un complesso percorso di trasformazione aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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