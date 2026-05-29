Edison slitta la Borsa Pesa la guerra in Iran
La Borsa di oggi è stata rinviata per Edison, mentre le azioni di Edf sono state influenzate dalla guerra in Iran. La giornata è stata caratterizzata da critiche della Corte dei Conti francese e dal posticipo dei piani di valorizzazione della controllata italiana Edison. Nessuna data di ripresa è stata comunicata.
Giornata da dimenticare per Edf, stretta tra le critiche della Corte dei Conti francese e il rinvio dei piani di valorizzazione della controllata italiana Edison (in foto il ceo Nicola Monti). Un progetto allo studio da tempo, ma finora mai concretizzato per la necessità di comprendere se la strada della massima valorizzazione passasse più dallo storico ritorno in Borsa o dall'apertura di una parte del capitale ad un fondo. Da un lato, la Cour des comptes ha messo dunque sotto accusa la nazionalizzazione al 100% del colosso energetico francese decisa nel 2022 dal governo Macron nel pieno della crisi energetica europea. Secondo i magistrati contabili, l'operazione - quasi 9,7 miliardi di euro - è stata «costosa» e la sua «necessità non è stata dimostrata». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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