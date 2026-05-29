Nel centro storico di Monza sono state installate opere di ecoinstallazioni e colori vibranti, con l’obiettivo di valorizzare l’area durante la Monza Paesaggio Week, in corso fino a domenica. Le installazioni, tra cui spiccano quelle di Joe Palla, si integrano con mostre e percorsi artistici, trasformando temporaneamente la zona in un laboratorio di idee e creatività. La manifestazione coinvolge diverse location del centro, offrendo un’esperienza visiva e culturale ai visitatori.

Monza si riscopre città d’arte, di paesaggio e di visioni. La Monza Paesaggio Week, in corso fino a domenica, sta trasformando il centro storico in un laboratorio diffuso di idee, tra installazioni verdi, mostre e itinerari. Le sorprese sono dietro l’angolo. Come nello spazio Tea Rose di via Italia, dove una mostra sull’architettura del futuro dialoga con il paesaggio e il territorio. A guidare i visitatori ci sono due laureandi magistrali del Politecnico di Milano, il monzese Giorgio Fiore e la milanese Chiara Meroni, allievi del professor Valerio Tolve, docente del Politecnico e componente della Commissione paesaggio del Comune di Monza.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecoinstallazioni e Joe Palla colorano il centro

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