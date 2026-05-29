Sono terminati i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia Vittorio Emanuele II, che dal prossimo mese di settembre sarà pronta ad accogliere la sua prima sezione di asilo nido di 30 bimbi diventando così, a tutti gli effetti, un polo per l’infanzia. È la seconda scuola più vecchia della diocesi di Rimini, costruita nel 1867 e dal 1931 al 2012 gestita dalle suore Maestre Pie. Ieri mattina, all’inaugurazione nel cortile della scuola hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Nicola Dellapasqua, la vice Stefania Morara con la giunta comunale, il presidente della Fondazione Vittorio Emanuele II Achille Galassi, la consigliera regionale Francesca Lucchi, il parroco don Davide Pedrosi che ha benedetto i nuovi locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il nuovo polo per l’infanzia a Savignano

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