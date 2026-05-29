Il ministero della Salute ha diffuso una circolare che afferma che non ci sono casi di Ebola in Italia. Maria Rosaria Campitiello, responsabile del Dipartimento Prevenzione, ha partecipato a un programma televisivo per chiarire la situazione. Ha sottolineato che non ci sono persone infette nel paese e che non si registrano situazioni di emergenza legate al virus. La comunicazione mira a rassicurare l’opinione pubblica sulla presenza di eventuali rischi.

Trasparente sì, ma anche rassicurante: intervenuta a Unomattina su Ebola, Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento Prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del ministero della Salute, ci tiene a mettere le cose in chiaro. “Non abbiamo nessun caso di Ebola, nessun contagiato in Italia”. E il ministero, aggiunge, sta preparando “un’ ordinanza e una circolare che chiariranno la valutazione del rischio e consentiranno a ogni operatore sanitario, a ogni Regione, di capire cosa fare se ci si trova davanti a un caso che può essere probabile, possibile o sospetto ”. Ebola e il ricordo di Covid-19. Ostenta sicurezza Campitiello, perché nelle menti dei connazionali si annida ancora “il riflesso inconscio del ricordo della pandemia da Covid, ma non siamo in quella situazione”, chiarisce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola e la circolare del ministero, che rassicura: “Nessun caso in Italia”

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