Una dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata in Italia dopo aver avuto contatto con un sospetto caso di Ebola nell’Ituri, è stata ricoverata allo Spallanzani. La sua condizione è stabile e non presenta sintomi. La premier ha inviato una lettera ai vertici dell’Unione Europea. La donna si trova sotto osservazione nel centro specializzato, mentre si attende l’esito delle analisi. Nessun altro dettaglio sulle sue condizioni o sui protocolli adottati è stato comunicato.

È “stabile” e non ha sintomi la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata in Italia dopo essere entrata in contatto con un caso sospetto di Ebola nell’Ituri, l’area della Repubblica Democratica del Congo colpita da una grave epidemia. A quanto apprende LaPresse dall’ospedale Spallanzani di Roma, la dottoressa è arrivata nella notte tra giovedì e venerdì nella struttura capitolina per il periodo di quarantena e sorveglianza attiva. La situazione è stabile e non ci sono evoluzioni, rassicurano. Meloni scrive a vertici Ue: “Serve coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere”. Intanto Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici dell’Unione europea: il presidente di turno dell’Ue Nikos Christodoulides, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola, dottoressa di Msf ricoverata allo Spallanzani: è stabile. Meloni scrive ai vertici Ue

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