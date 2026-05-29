Ebola Bundibugyo l’Oms annuncia il primo paziente guarito | per il virus non esistono cure specifiche

L'Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che una persona infetta dal virus Ebola di tipo Bundibugyo, attualmente in corso di epidemia nella Repubblica Democratica del Congo, è stata ufficialmente dichiarata guarita. Si tratta del primo caso di recupero documentato dall'inizio dell'epidemia. Non esistono ancora terapie specifiche contro il virus, e la notizia riguarda l’unico paziente che ha superato l’infezione finora. La diagnosi di guarigione è stata confermata dalle autorità sanitarie competenti.

L'Oms ha annunciato il primo caso ufficiale di guarigione di una persona malata di Ebola nell'epidemia dovuta al virus Bundibugyo che nelle ultime settimane si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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