Una donna scomparsa 14 anni fa a Farneta non è stata più trovata. Da allora, sono state fatte numerose segnalazioni e ipotesi senza risultati concreti. Nessuna evidenza ha portato al suo ritrovamento e il suo caso rimane irrisolto. Le autorità continuano a indagare, ma non ci sono sviluppi recenti o conferme ufficiali sulla sua sorte.

LUCCA – Per quasi quattordici anni il suo nome è rimasto sospeso tra domande senza risposta, segnalazioni e ipotesi mai confermate. Ora il mistero della donna scomparsa nel 2012 a Farneta torna improvvisamente al centro dell’attenzione investigativa. La Procura di Lucca ha infatti deciso di riaprire il fascicolo sulla sparizione della donna peruviana che all’epoca aveva 35 anni e che, da un giorno all’altro, svanì nel nulla senza lasciare tracce. A far ripartire gli accertamenti sarebbe stato un esposto dettagliato presentato da una persona residente nella zona, contenente elementi ritenuti meritevoli di approfondimento dagli inquirenti. Nei giorni scorsi l’area attorno alla Certosa di Farneta è stata nuovamente battuta dagli investigatori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - È sparita 14 anni fa e non è mai stata ritrovata: cosa sta succedendo ora a Farneta

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