Il club valuta la possibilità di blindare Leao con un nuovo contratto. Tuttavia, il futuro del giocatore rimane incerto, poiché il suo valore come sacrificabile dipende anche dall’identità del nuovo tecnico che prenderà il posto di Allegri. Finora non sono stati annunciati accordi ufficiali e le trattative sono ancora in corso. La decisione finale dipenderà dalle strategie che verranno adottate per la rosa.

Il suo bilancio stagionale, pubblicato nelle scorse ore sui social, ha intenerito qualche cuore fra i tifosi ma di base non ha fatto cambiare idea al club: agli occhi della proprietà Rafa Leao resta un giocatore per il quale vale assolutamente la pena ascoltare eventuali offerte sul mercato. Anche perché i milioni dell'Europa League non saranno sufficienti a garantire i virtuosismi di bilancio senza ricorrere - almeno un po' - al player trading. E Leao da questo punto di vista, anche se il valore del cartellino si è praticamente dimezzato rispetto a pochi anni fa, può portare in dote una quantità di denaro interessante. Il Milan la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E se il nuovo tecnico lo blindasse? Leao, ecco perché il suo futuro resta un'incognita

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Padovano: “Leao deve essere arrabbiato con se stesso, ecco perchè”L'ex calciatore ed opinionista Michele Padovano ha commentato la situazione di Rafael Leao, esprimendo un giudizio sul suo atteggiamento.

Temi più discussi: Milan, il caso Leao primo nodo da affrontare: sacrificabile per Cardinale ma vuole solo una grande; Milan, rivoluzione anche in campo: Modric riflette sul futuro, Leao spera in una seconda chance; Leao-Milan ai titoli di coda, può lasciare i rossoneri: dall'offerta del Galatasaray al nuovo corso Milan, futuro in bilico e possibili scenari; Cardinale dà il via alla rivoluzione Milan: in uscita Tare, Moncada e Furlani. A Ibra un ruolo chiave.

Leao vuole rimanere al Milan, nonostante forte interesse di Fenerbahce, Galatasaray e Al Hilal. Aspetta che sia il nuovo direttore o ad allenatore a dirgli cosa pensa di lui @cmdotcom x.com

[SkySport] Le condizioni di Rangnick per accettare la proposta del Milan di diventare il direttore tecnico del club sono di avere voce in capitolo sui seguenti aspetti: -Nuovo allenatore, -Direttore sportivo, -Responsabile dello scouting+il suo staff, -Responsabile reddit

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