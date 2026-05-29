È la chance della vita per tutti gli altri ma Sinner doveva saltare Madrid?

Jannik Sinner si è ritirato nel secondo turno del torneo, contro un avversario che aveva già affrontato in passato. La decisione è arrivata durante il match, senza ulteriori dettagli sulla motivazione. Lo scorso anno aveva raggiunto la finale, mentre nelle edizioni precedenti era uscito agli ottavi o al secondo turno. L’infortunio o altro motivo ha portato al ritiro, lasciando il torneo senza il suo nome tra i protagonisti.

Sport del diavolo, c’è poco da dire. Jannik Sinner alza bandiera bianca proprio nel torneo che ad oggi gli ha riservato le delusioni più grandi: ritiro negli ottavi di finale contro Rublev nel 2022, sconfitta al secondo turno in cinque set con Altmaier nel 2023 e la finale dell’anno scorso contro. 🔗 Leggi su Today.it

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